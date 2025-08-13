Московские хирурги спасли жизнь пациенту, ампутировав ему половину тела

Фото: 123RF/xmee

Врачи Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Блохина спасли жизнь пациенту, ампутировав ему нижнюю часть тела. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Сергей Филимоненко, которому сейчас 43 года, стал инвалидом в 19 лет после аварии. Из-за ДТП у него оказались парализованы ноги. На фоне этого у пострадавшего развился рак кожи и остеомиелит (гнойно-воспалительное поражение костей, костного мозга и надкостницы. – Прим. ред.).

Медики объяснили мужчине, что он сможет выжить только в том случае, если согласится на ампутацию. В противном случае, он может скончаться через три месяца. Филимоненко и его жена согласились на этот радикальный метод лечения, несмотря на большие риски.

Лишь один центр хирурги решился помочь мужчине. Операция длилась 12 часов. Сейчас пациент восстанавливается и строит планы на будущее. Филимоненко хочет вернуться за руль и свозить жену в отпуск.

Ранее врачи спасли подростка с разрывом печени после того, как он не справился с управлением электросамокатом и врезался в столб. Пациент поступил в Видновскую больницу в тяжелом состоянии.

Изначально несовершеннолетнему оказали первую медпомощь и ввели в брюшную полость специальные тампоны, которые оказывают давление на внутренние органы и останавливают кровотечение. После их удалили и ушили сложный разрыв печени. Спустя время подросток был выписан домой.

