Подмосковные врачи вылечили годовалого ребенка от болезни Лайма

Врачи детского клинического центра (ДКЦ) имени Рошаля вылечили годовалого ребенка от болезни Лайма, сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу клиники.

По данным ДКЦ, за несколько дней до госпитализации ребенок ползал по траве, а вечером мама заметила на его коже покраснение. За три дня оно превратилось в кольцевидное пятно с просветлением в центре. Ребенка вовремя доставили в медучреждение и начали лечение.

У маленького пациента диагностировали болезнь Лайма – серьезное инфекционное заболевание, передающееся через укусы зараженных клещей. Диагноз ставится на основании клинической картины, так как лабораторные анализы в первые недели зачастую дают ложноотрицательный результат.

Заведующая инфекционным отделением центра Маргарита Велиадзе напомнила, что после прогулок на природе нужно обязательно проверять кожу детей. Появление характерной мигрирующей эритемы – абсолютное показание к началу лечения, уточнила она.

Основные симптомы болезни Лайма – покраснение кожи, повышенная температура, слабость и головная боль. В ДКЦ предупредили, что без своевременной помощи заболевание может поразить суставы, сердце и нервную систему.

В настоящее время ребенок выписан домой.

