Подмосковные врачи спасли годовалого мальчика, который съел крысиный яд

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Специалисты детского клинического центра имени Рошаля спасли годовалого ребенка, который случайно съел отраву для крыс. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Московской области.

Как рассказала мать ребенка, она оставила его меньше чем на минуту. За это время ребенок залез под стол, где находились обработанные крысиным ядом зерна. Мальчика был экстренно госпитализирован вертолетом санавиации.

"Ребенок поступил в тяжелом состоянии в отделение реанимации, где врачи незамедлительно провели массивную внутривенную инфузионную терапию для быстрого выведения токсинов из организма", – приводятся в сообщении слова главного врача Татьяны Шаповаленко.

Медик отметила, что ребенок получил необходимую помощь в критически важные первые часы после отравления. Она подчеркнула, что здесь особая заслуга матери, которая быстро обратилась к врачам.

Своевременные действия позволили предотвратить поражение внутренних органов пациента, которое могло бы возникнуть при воздействии крысиного яда. В настоящее время ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан домой.

Врач также напомнила, что химикаты и средства для борьбы с паразитами необходимо хранить и применять в недоступных для детей местах.

Ранее врачи в Москве помогли младенцу с тяжелыми патологиями органов желудочно-кишечного тракта. Медики восстановили ребенку целостность брюшной стенки и удлинили кишку. Через год пациенту потребуется повторная операция.