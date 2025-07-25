Подмосковные врачи спасли мужчину с "травмой ныряльщика"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Врачи Коломенской больницы спасли 32-летнего мужчину с переломом шейного отдела и повреждениями спинного мозга. Он получил травмы, когда прыгнул в озеро и ударился о дно головой, сообщает телеканал "360" со ссылкой на подмосковный Минздрав.

Пациента доставили в больницу в экстренном порядке. Для восстановления структуры и подвижности шейного отдела медики удалили сломанный позвонок, освободили спинной мозг от сдавления костными отломками, ликвидировали травматическую грыжу межпозвонкового диска, а потом заменили позвонок костным аутотрансплантантом, указал заведующий нейрохирургическим отделением Сергей Найман.

Операция длилась более трех часов. Во время вмешательства специалисты использовали операционный микроскоп и микрохирургические инструменты.

"Травма ныряльщика", уточнили в ведомстве, зачастую приводит к параличу, однако своевременная операция позволила мужчине сохранить двигательную активность. Он провел в медучреждении неделю, после чего вернулся домой.

Ранее врачи в Москве спасли пациента от пули, которая двигалась по вене. Хирурги выделили пораженные сосуды, пережали их, извлекли инородное тело и восстановили кровоток. Вмешательство прошло успешно, мужчина находился в стабильном состоянии.