Столичные врачи спасли пациента от пули, которая двигалась по вене

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Специалисты флагманского центра Института Склифосовского спасли пациента от пули, которая двигалась по вене. Об этом сообщает пресс-служба столичного Депздрава.

Пострадавшего с огнестрельным ранением над ключицей доставили в центр на вертолете. Врачи выяснили, что пуля мигрировала и остановилась в правой почечной вене, что является очень редким случаем.

"Пациента срочно прооперировали: хирурги выделили пораженные сосуды, временно пережали их всего на 6–7 минут, извлекли пулю и восстановили кровоток", – сообщили в пресс-службе департамента.

В итоге почка не пострадала, пациент находится в стабильном состоянии.

Ранее врачи детского клинического центра имени Рошаля спасли ребенка, пострадавшего от рыболовного воблера (приманки для спиннинга. – Прим. ред.). Мальчик закидывал удочку, но крючки приманки зацепились за оба века правого глаза, нос и губу. Специалисты извлекли воблер и восстановили ткани.

