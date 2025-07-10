Столичные врачи спасли 38-летнюю женщину с инсультом

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Врачи в Москве спасли 38-летнюю женщину, у которой произошел инсульт, сообщает пресс-служба столичного Депздрава.

Как рассказали в ведомстве, пациентка поступила во флагманский центр больницы имени Вересаева спустя 40 минут после того, как почувствовала резкую слабость в левой руке и ноге. Кроме того, у нее наблюдались асимметрия лица и грубые речевые нарушения.

"По шкале тяжести инсульта (NIHHS) состояние женщины оценивалось на 13 баллов, что соответствовало картине значительных инвалидизирующих неврологических нарушений. В кратчайшие сроки пациентке провели все необходимые исследования, в том числе КТ, КТ-перфузию и ангиографию, которые показали наличие закупорки в бассейне правой средней мозговой артерии – большой участок головного мозга остался без кровоснабжения", – рассказала врач-невролог Тамара Сырыгина.

Благодаря тому, что родственники женщины оперативно вызвали скорую помощь, в региональном сосудистом центре пациентка оказалась в рамках терапевтического окна: очаг ишемии в мозге еще не успел сформироваться, при своевременном лечении последствия инсульта можно было избежать.

Врачи ввели женщине специальный препарат, который растворяет тромб и восстанавливает кровоток. Вместе с неврологической службой к лечению подключились эндоваскулярные хирурги.

Завотделением рентгенэндоваскулярной хирургии Михаил Струценко заявил, что тромбоэмбол размером 3–4 миллиметра удалось вытащить специализированным эндоваскулярным инструментом, подведя его к проблемному сосуду.

После основной части лечения для пациентки разработали индивидуальную программу реабилитации. Спустя время ее выписали из больницы, после чего она вернулась к обычной жизни.

Ранее подмосковные медики спасли 20-летнюю девушку после инсульта. В ходе обследования у нее диагностировали закупорку правой позвоночной артерии. Ей провели операцию по удалению тромба и после восстановления выписали домой. Для выяснения причин заболевания девушку направили к гематологу.