Врачи в Подмосковье спасли 20-летнюю девушку после инсульта

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Подмосковные врачи спасли 20-летнюю девушку после инсульта, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В ведомстве рассказали, что она находилась дома вместе с годовалым сыном, когда ей неожиданно стало плохо. В Егорьевскую больницу молодая мама поступила в тяжелом состоянии, у нее была сильная головная боль, асимметрия лица, раздвоение в глазах, нарушение глотания и боль в шейном отделе.

Врачи диагностировали закупорку правой позвоночной артерии и провели экстренную операцию для удаления тромба. Заведующий неврологическим отделением сосудистого центра Егорьевской больницы Шероз Рахмонов отметил, что своевременное обращение за помощью спасло девушку от инвалидности.

"Хирургическое вмешательство длилось почти 40 минут и прошло успешно. Мы применили метод тромбоэкстракции, который неоднократно доказывал свою эффективность и исключительную безопасность. Процедура проводится с помощью специальных инструментов, вводимых в сосуды через небольшой прокол в артерии, и позволяет восстановить кровоток в пораженной области", – рассказал Рахмонов.

В настоящее время пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана домой. По ее словам, она вела здоровый образ жизни и ничего не предвещало заболевание. Для выяснения причин, которые привели к инсульту, ее направили к гематологу.

Ранее в Подмосковье спасли 40-летнего мужчину, который перепутал бутылки и выпил гербицид вместе газировки. Врачи выявили химический ожог пищевода и желудка, при этом не было зафиксировано осложнений в виде желудочно-кишечного кровотечения и печеночно-почечной недостаточности.

Специалисты напомнили, что нельзя переливать технические жидкости в емкости от пищевых продуктов, а также посоветовали не хранить химию рядом с продуктами и напитками.