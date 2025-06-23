Подмосковные врачи прооперировали мальчика, сломавшего руки при падении

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В Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больнице (МОДКТОБ) прооперировали мальчика, который поступил в больницу с множественными переломами обеих рук, рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья.

По данным ведомства, 11-летний ребенок упал с высоты 2,2 метра. Врачи диагностировали открытый перелом локтевой кости правого предплечья со смещением, закрытый чрезмыщелковый перелом правой плечевой кости со смещением, а также закрытый перелом шейки левой лучевой кости со смещением.

Медики приняли решение о срочной операции. С помощью специальных спиц врачи вернули кости в правильное анатомическое положение и зафиксировали для надежного сращения.

"При таких травмах процесс заживления обычно занимает больше времени, чем при изолированных переломах. К счастью, нервы не пострадали, а отек уже начинает уменьшаться, что является хорошим признаком выздоровления", – поделилась врач-травматолог-ортопед МОДКТОБ Джамиля Кукуева.

Ребенок выписан домой, отдыхает и ждет, когда кости срастутся. В будущем ему предстоит повторная госпитализация для удаления металлических конструкций, после чего мальчик пройдет реабилитацию.

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