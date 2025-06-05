Врачи в Подмосковье спасли девочку после укуса змеи

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Врачи Раменской больницы спасли 14-летнюю девочку, экстренно доставленную в отделение после укуса змеи. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.

Пациентка в тяжелом состоянии провела два дня в реанимации, где ей вводили специальную сыворотку против змеиного яда. Девочке также проводили лечение, направленное на нормализацию кровотока в сосудах верхней конечности для недопущения некроза тканей. Вместе с этим велась общая дезинтоксикационная терапия, отметил заведующий детским хирургическим отделением медучреждения Владимир Хабалов.

В настоящее время девочка чувствует себя хорошо и выписана домой. Хабалов предупредил, что несвоевременное обращение за помощью после укуса змеи может привести к некрозу тканей и летальному исходу.

Ранее подмосковные медики спасли 4-летнего мальчика, которого во время прогулки на даче укусила в ногу гадюка. В больницу ребенок поступил с сильным отеком. После осмотра конечности специалисты назначили ему лечение.

Как рассказали в Минздраве, иногда ребенок может не осознать момент укуса, так как подумает, что повредил ногу в траве. Однако после нападения змеи на конечностях появляются синие пятна и отек.