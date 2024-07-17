Жительница Подмосковья оказалась в реанимации после попытки спасти гадюку

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Жительница Подмосковья попала в реанимацию Пушкинской больницы после того, как попыталась спасти гадюку. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Минздрав Московской области.

По словам врачей, 43-летняя женщина увидела змею на заправке и решила отнести в лес. В ответ гадюка укусила ее между большим и указательным пальцами. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу.

В результате медикам удалось стабилизировать состояние пациентки. Ей снизили количество токсических веществ в организме, после чего перевели из реанимации в терапевтическое отделение. Сейчас женщина уже дома.

В пресс-службе Минздрава напомнили, что при укусе змеи стоит незамедлительно вызвать скорую помощь. Пока врачи едут, нужно зафиксировать пораженную конечность, обеспечить ей покой, лечь и пить много воды. Кроме того, не стоит прижигать место укуса, лить на него алкоголь, высасывать яд или делать разрезы вокруг раны.

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