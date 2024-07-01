Попугай укусил туриста на набережной Анапы

Фото: отдел МВД России по городу Анапе

Попугай во время фотосъемки на набережной Анапы укусил туриста, передает городской отдел МВД РФ в своем телеграм-канале.

В полицию обратился мужчина, рассказав, что во время платной фотосессии на набережной в селе Витязеве его укусил попугай. Местный житель организовывал платную съемку с птицей.

По данным ведомства, владелец птицы зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, однако документов на попугая у него не было. В результате птицу изъяли и передали в местный зоопарк. Полиция организовала проверку.

До этого в контактном зоопарке в Новгородской области кролик сломал годовалой девочке палец. После произошедшего ребенка доставили в больницу. Медики диагностировали у девочки открытый перелом фаланги указательного пальца.

