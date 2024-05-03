Кролик сломал палец девочке в контактном зоопарке в Новгородской области

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В контактном зоопарке в Новгородской области кролик сломал годовалой девочке палец. Об этом сообщается на сайте Санкт-Петербургского педиатрического медицинского университета.

Инцидент произошел 3 мая. После произошедшего ребенка доставили в больницу. Медики диагностировали у девочки открытый перелом фаланги указательного пальца.

"Мы выполнили все необходимые манипуляции, обработали рану и приняли меры, направленные на профилактику инфекций. К счастью, это был кролик из зоопарка, у него есть все необходимые прививки, в том числе – от бешенства", – рассказал хирург Артем Косулин.

В связи с произошедшим врач предупредил, что кролики лишь кажутся безобидными. Из-за плохого зрения животные могут перепутать пальцы с угощением и укусить.

Ранее в городе Нелидово собака напала на ребенка. Инцидент произошел, когда девочка направлялась в школу. В результате произошедшего пострадавшую госпитализировали.

