СК возбудил дело о халатности после нападения собаки на ребенка в Тверской области

Фото: Следственный комитет РФ

Правоохранители возбудили уголовное дело о халатности в результате нападения собаки на девочку на улице в городе Нелидово. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального следственного управления СК РФ.

"18 января 2024 года в утреннее время малолетняя 2016 года рождения двигалась в сторону школы по Набережному переулку города Нелидово, где на нее набросилась собака и укусила. С полученным телесным повреждением девочка доставлена в больницу", – говорится в сообщении.

В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, указали в СК. В рамках расследования правоохранители намерены выяснить, как исполняют свои обязанности должностные лица Ржевской станции по борьбе с болезнями животных.

Ранее стало известно, что следователи возбудили уголовное дело в результате травмирования женщины и ребенка из-за нападения собаки в подмосковном Одинцовском округе. Ребенок и няня были госпитализированы с укушенными ранами лица.

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