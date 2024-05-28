28 мая, 17:34Общество
Змея заползла в магазин в Зеленограде
Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"
Змея заползла в магазин в Зеленограде, сообщается в телеграм-канале департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.
В ведомстве рассказали, что в Службу 112 позвонили из магазина в районе Савелки. На место прибыли пожарные, которые выяснили, что змея выползла из-под холодильника. Спасатели поймали ее с помощью специального инструмента.
Змею посадили в коробку, а оттуда перевели в пластиковую бутылку. В дальнейшем ее ждал переезд в ПСО № 214 для последующей передачи специалисту столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Ни сотрудники магазина, ни рептилия не пострадали.
Ранее спасатели поймали бело-розового удава в квартире в Бабушкинском районе Москвы. Жительница одной из квартир на Енисейской улице заявила, что в ванной комнате "из унитаза выползает огромный удав".
Спасатели выяснили, что змея проживает в этом же доме. Пока хозяйка удава наводила порядок в террариуме, рептилия пролезла под ванной в соседнюю квартиру.
До этого змею поймали на улице Красина в центре Москвы. Москвич обнаружил желто-оранжевую рептилию с тигровым окрасом во время прогулки с собакой.
Мужчина обнаружил змею на улице Красина в Москве