Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

Змея заползла в магазин в Зеленограде, сообщается в телеграм-канале департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

В ведомстве рассказали, что в Службу 112 позвонили из магазина в районе Савелки. На место прибыли пожарные, которые выяснили, что змея выползла из-под холодильника. Спасатели поймали ее с помощью специального инструмента.

Змею посадили в коробку, а оттуда перевели в пластиковую бутылку. В дальнейшем ее ждал переезд в ПСО № 214 для последующей передачи специалисту столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Ни сотрудники магазина, ни рептилия не пострадали.

Ранее спасатели поймали бело-розового удава в квартире в Бабушкинском районе Москвы. Жительница одной из квартир на Енисейской улице заявила, что в ванной комнате "из унитаза выползает огромный удав".

Спасатели выяснили, что змея проживает в этом же доме. Пока хозяйка удава наводила порядок в террариуме, рептилия пролезла под ванной в соседнюю квартиру.

До этого змею поймали на улице Красина в центре Москвы. Москвич обнаружил желто-оранжевую рептилию с тигровым окрасом во время прогулки с собакой.