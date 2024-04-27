Пойманная в центре Москвы змея оказалась маисовым полозом

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

Змея, которую спасатели отловили в центре Москвы, оказалась маисовым полозом. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергея Бурмистрова.

По его словам, змею сразу же осмотрели специалисты и не зафиксировали у нее повреждений. Также он объяснил, что маисового полоза часто заводят начинающие хозяева, которые не всегда знают правила содержания змей и ухода за ними.

В связи с этим, как утверждает Бурмистров, владельцы рептилий недоглядывают за змеями и те уползают.

"Маисовый полоз чувствует себя хорошо, находится в тепле", – добавил Бурмистров.

Маисовый полоз является небольшой неядовитой змеей, которая в основном обитает в Северной Америке.

Ранее стало известно, что в ночь на 27 апреля на улице Красина в центре Москвы спасатели поймали змею. Желто-оранжевую змею с тигровым окрасом обнаружил москвич во время прогулки с собакой. Он незамедлительно позвонил спасателям, которые отловили рептилию в дупле дерева. Ее передали в департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

