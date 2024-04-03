Ветеринар Богданова рассказала, как быстро помочь питомцу при укусе змеи

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При укусе змеи домашнему животному необходимо промыть рану и дать препарат против аллергии в первые 15 минут. Об этом Москве 24 рассказала ветеринарный врач, заведующая Советской государственной ветеринарной клиникой Юлия Богданова.

29 марта министерство экологии и природопользования Московской области сообщило, что в местных лесах уже замечены первые пробудившиеся гадюки. По словам Богдановой, хоть змеи в начале весны сонные и малоподвижные, у них уже есть запас яда. Причем наибольшую опасность их укусы несут пожилым животным, брахицефалам (породы собак типа мопсов, французских бульдогов, американских бульдогов. – Прим. ред.) и питомцам с хроническими заболеваниями сердца.

Эксперт предупредила, что чаще всего змеи греются на корягах, пнях и трухлявых деревьях. Поэтому, если собака не обучена командам "фу", "ко мне" и "нельзя", на прогулке лучше использовать поводок, не сходить с тропинок и внимательно смотреть под ноги. Кроме того, лучше избегать непроторенных дорожек и болотистых местностей – именно там, как правило, обитают змеи. А чтобы они поспешили спрятаться, врач посоветовала в лесу вести себя шумно: у змей острый слух, они чувствуют вибрации от шагов и спешат спрятаться, объяснила она.



Юлия Богданова ветеринарный врач Если вы все-таки встретили змею, необходимо сохранять спокойствие. Помните, что они не нападают первыми: выработка яда – это энергозатратный процесс для змеи, поэтому расходует она его только в случаях самообороны или охоты. Как правило, она делает первый предупредительный бросок без укуса. Так что спокойно подзовите собаку к себе и отойдите на безопасное расстояние. Вероятнее всего, змея уползет.

"Также при встрече лучше не пытаться ее атаковать, бросаться палками или камнями. Если вы будете пытаться потрогать змею, дразнить, пугать, делать резкие движения, то спровоцируете ее к самообороне", – предупредила Богданова.

Она объяснила, что, если хозяин не видел сам момент укуса, его можно определить по следующим признакам:



животное взвизгнуло, залаяло;

начало тереть морду или поджимать лапу;

возможно, сразу стало вялым, появилась одышка либо даже одна-две ранки на морде или лапе.

При этом найти место укуса бывает непросто из-за плотной шерсти, но все равно нужно постараться отыскать на теле кровоточащие ранки или признаки начинающегося отека. Далее питомцу необходимо правильно оказать первую помощь и максимально быстро доставить его к ветеринарному врачу.

"Не нужно пытаться высасывать яд: это малоэффективно и может нанести вред человеку. Также нельзя накладывать жгуты, давящие повязки, делать надрезы, прижигать область укуса. Нельзя и применять для обработки раны спиртосодержащие жидкости – они способствуют быстрому распространению яда", – уточнила Богданова.



Юлия Богданова ветеринарный врач В первые 15 минут после укуса нужно промыть рану дезинфицирующим раствором без содержания спирта и дать животному любой имеющийся антигистаминный препарат (против аллергии) – лучше в виде инъекции. На такие случаи они должны быть в любой дачной аптечке, их можно брать и на прогулки в лесу.

К месту укуса врач посоветовала приложить холод, чтобы снять отек. Кроме того, важно ограничить подвижность животного: собаку уложить в машину или донести до специалиста на руках, а кошку поместить в переноску, чтобы она тратила меньше энергии и яд медленнее распространялся по организму. Также питомца можно укрыть теплым одеялом или пледом, так как после укуса есть риск понижения температуры тела, отметила Богданова.

"Главная задача владельца – как можно быстрее добраться до ветеринарного врача и получить квалифицированную помощь. Применять другие лекарственные препараты, кроме антигистаминных, до визита к специалисту крайне нежелательно", – заключила эксперт.

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