Спасатели поймали змею в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

В ночь на 27 апреля на улице Красина в центре Москвы спасатели поймали змею. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Желто-оранжевую змею с тигровым окрасом обнаружил москвич во время прогулки с собакой. Он незамедлительно позвонил в Службу 112, после чего на место выехал расчет аварийно-спасательного отряда № 1 Пожарно-спасательного центра столицы.

"Прибывшие спасатели в ходе разведки обнаружили спящее пресмыкающееся в дупле дерева почти у земли. С помощью специального инструмента для отлова животных специалисты аккуратно поймали небольшую желтоватую змею и поместили в контейнер", – говорится в сообщении.

Длина пойманной рептилии составляла около 60 сантиметров. Ее передали в департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Ранее спасатели поймали змею в спальне жителей Северного Медведкова. После этого ее поместили в пластиковую коробку и передали в департамент природопользования и охраны окружающей среды. В результате произошедшего никто не пострадал.

