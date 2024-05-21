Спасатели поймали удава в квартире на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

Спасатели поймали большого бело-розового удава в квартире в Бабушкинском районе Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале "ЧСтные новости Москвы".

По его данным, жительница одной из квартир на Енисейской улице позвонила в Службу 112. Она заявила, что в ванной комнате "из унитаза выползает огромный удав".

Спасатели выяснили, что змея проживает в этом же доме. Пока хозяйка удава наводила порядок в террариуме, рептилия пролезла под ванной в соседнюю квартиру.

Спасатели аккуратно извлекли змею из ванной комнаты и передали ее хозяйке.

Ранее спасатели поймали змею на улице Красина в центре Москвы. Москвич обнаружил желто-оранжевую рептилию с тигровым окрасом во время прогулки с собакой.