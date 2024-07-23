Подмосковные врачи спасли четырехлетнего ребенка после укуса гадюки

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Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства оказали помощь четырехлетнему мальчику, которого укусила гадюка. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.

Родители привезли ребенка в детскую больницу после того, как во время прогулки на даче змея укусила мальчика в правую ногу. Пациент поступил с сильным отеком – одна нога была больше другой. Медики, осмотрев повреждение, назначили лечение. Сейчас пострадавший чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.

В министерстве предупредили, что иногда ребенок не может осознать момент укуса, так как думает, что повредил ногу в траве. Однако после змеиного укуса на конечностях возникают синие пятна и отек. Только при внимательном рассмотрении места повреждения можно заметить две маленькие ранки от зубов рептилии.

"Лечение детей с укусами ядовитых змей включает в себя проведение специфической терапии – это противозмеиная сыворотка, гормональная и антибактериальная терапии", – уточнил завотделением Владимир Трунов, добавив, что при своевременном лечении угрозы жизни и здоровью ребенка можно будет избежать.

Недавно женщина в Подмосковье попала в реанимацию Пушкинской больницы после того, как попыталась спасти гадюку. По словам врачей, 43-летняя женщина увидела змею на заправке и решила отнести в лес. В ответ гадюка укусила ее между большим и указательным пальцами. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу.

В результате медикам удалось стабилизировать состояние пациентки. Ей снизили количество токсических веществ в организме, после чего перевели из реанимации в терапевтическое отделение. Сейчас женщина уже дома.

