Подмосковные врачи спасли младенца, который выпил лимонную кислоту

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В Московской области спасли пятимесячного ребенка, которого мать случайно напоила водой с лимонной кислотой. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья.

"Все произошло вечером, когда мама решила почистить чайник от накипи. Утром, забыв о том, что вода в чайнике была с лимонной кислотой, она развела ею смесь для малыша", – говорится в сообщении.

Ребенку сделали промывание желудка и назначили инфузионную терапию. Она помогла оперативному выведению кислоты из организма.

Благодаря профессиональной помощи и своевременному обращению удалось избежать последствий, отметила заведующая педиатрическим отделением Видновской больницы Вероника Петрова.

Врач напомнила, что употребление лимонной кислоты может быть опасно для здоровья. Особенно это касается маленьких детей.

Ранее врачи спасли четырехлетнего мальчика, который проглотил гвоздь. Инцидент произошел во время ремонтных работ дома. Мать ребенка заметила, что сын начал кашлять, а в слюне появились следы крови. Процедура заняла около 20 минут. Пациента выписали из больницы через несколько часов после операции.