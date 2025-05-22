Подмосковные врачи спасли ребенка, который съел 14 противозачаточных таблеток

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Врачи подмосковного Можайска спасли 2-летнюю девочку, которая съела 14 противозачаточных таблеток. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Скорую медицинскую помощь вызвала мать ребенка, уточнили в пресс-службе. Прибывшие фельдшеры сразу промыли девочке желудок, воспользовавшись специальным зондом.

"В промывных водах были обнаружены остатки лекарства. После процедуры маленькой пациентке сразу стало легче", – рассказала заведующая Можайской подстанцией скорой медицинской помощи Татьяна Токманцева.

Затем ребенка в сопровождении медиков и матери доставили в стационар Можайской больницы. Выяснилось, что таблетки не успели подействовать. Но для стабилизации состояния ребенка оставили в детском отделении под наблюдением врачей.

"Отмечу профессиональные действия коллег из скорой помощи, которые оказали первую помощь и максимально быстро устранили негативные последствия от приема таблеток", – указал заместитель главврача по медицинской части больницы Александр Акименко.

Девочка почувствовала себя хорошо, поэтому была выписана домой. При этом врачи призвали родителей хранить лекарства в безопасном и недоступном для детей месте.

Ранее врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля прооперировали девочку в возрасте 1,5 года, которая подавилась фисташкой. Пациентку привезли в больницу с хрипами, одышкой и свистящим дыханием.

Оказалось, что инородное тело почти полностью перекрыло дыхательный просвет. При этом фисташка успела обрасти грануляционной тканью. Врачи смогли достать скорлупу, а девочку позже выписали домой.

