Московские врачи извлекли батарейку из пищевода полуторагодовалой девочки

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Врачи детской городской клинической больницы (ДГКБ) имени З. А. Башляевой достали батарейку из пищевода полуторагодовалой девочки. Об этом сообщила пресс-служба столичного Депздрава.

По данным ведомства, ребенка привезла в приемное отделение больницы бригада скорой помощи. Мама юной пациентки при этом отрицала проглатывание инородных тел ребенком.

Она рассказала, что сначала у девочки поднялась температура, потом появился насморк и началась лихорадка, затем возникли хрипы и кашель. Когда женщина вызвала скорую помощь в первый раз, она отказалась от госпитализации. Второй раз она вызвала врачей, когда у ребенка усилился кашель и появилась рвота после приема пищи.

При поступлении в больницу девочку осмотрели педиатр и хирург, также специалисты сделали рентген органов грудной клетки и брюшной полости. Во время обследования в пищеводе обнаружили батарейку.

Помимо этого, врачи провели КТ шеи и грудной клетки. Таким образом они проверили ребенка на наличие осложнений. После этого в операционной медики извлекли инородный предмет. Медики отметили, что батарейка окислилась, а ее наружная оболочка распалась на фрагменты.

"Учитывая выраженно измененную слизистую пищевода с язвенными дефектами и ожогом в слизистой, ребенок из операционной был переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии под наблюдение и лечение. После извлечения батарейки продолжили комплексное лечение пациентки", – указано в публикации.

Девочку выписали на 17-е сутки после вмешательства с зажившей слизистой оболочкой пищевода. Ей рекомендована повторная госпитализация через месяц для оценки проходимости просвета пищевода.

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