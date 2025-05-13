Врачи восстановили лицо мальчику после наезда трактора

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Врачи Российский детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава России восстановили лицо 5-летнему мальчику из Оренбургской области, который пострадал из-за наезда трактора. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

Ребенок получил травму в июне 2024 года. Он потерял треть кожи головы, получил скальпированные раны конечностей, лица, головы, переломы руки и ноги. В тяжелом состоянии в медикаментозной седации на аппарате ИВЛ мальчика экстренно доставили в РДКБ.

Как рассказали в больнице, к спасению пациента подключилась мультидисциплинарная команда специалистов: реаниматологи стабилизировали жизненные функции, а травматологи и пластические хирурги оценили масштаб повреждений и разработали план лечения. Врачи сначала зафиксировали переломы, вылечили раны на руках и ногах, а затем начали подготовку к спасению лица ребенка.

После трех недель подготовки медики выполнили пластику свободным кожным трансплантатом, который состоял из нескольких фрагментов. Участки, откуда взяли кожу, аккуратно ушили для минимизации дальнейшего рубцевания, отметил детский хирург отделения реконструктивно-пластической хирургии Игорь Исаев.

Операция прошла успешно, и через 12 дней мальчика выписали домой. Функции и мимика лица полностью сохранились. В будущем ребенку предстоит лазерная коррекция рубцов и тканей, чтобы цвет и текстура кожи максимально приблизились к естественным, добавили в РДКБ.

Ранее подмосковные врачи удалили 4-летнему мальчику диафрагмальную грыжу – серьезный врожденный дефект, из-за которого органы брюшной полости проникают в грудную полость.

Хирурги выполнили торакоскопическую пластику диафрагмы местными тканями. Своевременное вмешательство специалистов помогло избежать осложнений, в том числе сдавление легкого и кишечную непроходимость.