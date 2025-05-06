В Набережных Челнах врачи удалили мужчине гигантский "дьявольский рог"

Фото: телеграм-канал SHOT

В Набережных Челнах 30-летнему мужчине удалили гигантскую роговую кератому, которую также называют "дьявольским рогом". Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным СМИ, с новообразованием он жил с 2022 года и изначально "рог" его не беспокоил. К медикам мужчина обратился только тогда, когда опухоль сильно увеличилась и появилась боль.



Операцию по удалению роговой кератомы проводил сосудистый хирург горбольницы № 5 Набережных Челнов Рузиль Хурматуллин. Он рассказал, что такое увидел впервые, хотя работает уже 25 лет.

Врач также отметил, что такие новообразования обычно бывают маленьких размеров, но у мужчины она выросла до 11 сантиметров. Отмечается, что при травмировании подобная кератома может перерасти в злокачественную опухоль.

После удаления "рога" мужчине прижгли место, чтобы больше он не вырастал. Пациента уже выписали, добавил медик.

Ранее врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли 14-летнюю девочку, которая случайно проглотила 15-сантиметровую ложку. По данным Минздрава, школьница пыталась с помощью ложки вытащить кусок яблока, застрявший у нее в горле.

Операция продлилась примерно час и прошла успешно. В настоящее время девочка чувствует себя хорошо и выписана домой.