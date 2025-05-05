Подмосковные врачи извлекли из желудка девочки 15-сантиметровую ложку

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Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли 14-летнюю девочку, которая случайно проглотила 15-сантиметровую ложку. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.

По данным министерства, школьница пыталась с помощью ложки вытащить кусок яблока, застрявший у нее в горле. Врачи после сделанного рентгена, который подтвердил наличие инородного тела в желудке, решили провести ей операцию.

Воспользовавшись видеоскопом, медики обнаружили, что ложка упиралась тонкой частью в стенку желудка, а широкой – уходила в луковицу двенадцатиперстной кишки. Инородный предмет был извлечен с помощью эндоскопической петли и щипцов, а также хирургического зажима.

Операция продлилась примерно час и прошла успешно. В настоящее время девочка чувствует себя хорошо и выписана домой.

По словам врачей, если бы металлический предмет оставался в желудке на протяжении долгого времени, это могло спровоцировать серьезные осложнения, в том числе пролежни, перфорацию стенок желудка или непроходимость. Девочке, как указали врачи, повезло, так как ложка не нанесла вред ее здоровью.

Ранее врачи Тысячекоечной больницы во Владивостоке спасли 50-летнего мужчину, которому раздробили череп топором на острове Попова. Когда пациента доставили в больницу, врачи выявили у него рубленые раны головы, оскольчатые и вдавленные переломы теменных костей, травматическое субарахноидальное кровоизлияние и ушиб головного мозга.

Пострадавшему потребовалась срочная операция, так как из-за сильной кровопотери мужчина впал в геморрагический шок. В результате хирургам удалось собрать череп мужчины по частям. Теперь угрозы для его жизни нет.