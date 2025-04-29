Во Владивостоке медики собрали раздробленный череп пациента после удара топором

Фото: телеграм-канал "Тысячекоечная больница г.Владивосток"

Врачи Тысячекоечной больницы во Владивостоке спасли 50-летнего мужчину, у которого был раздроблен череп после удара топором. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Травму мужчина получил на острове Попова. В связи с этим его экстренно перевезли на катере во Владивосток. Когда мужчину доставили в больницу, врачи выявили у него рубленые раны головы, оскольчатые и вдавленные переломы теменных костей, травматическое субарахноидальное кровоизлияние и ушиб головного мозга.

Пациенту требовалась срочная операция, так как из-за сильной кровопотери мужчина впал в геморрагический шок. Медики во время хирургического вмешательства обработали раны, удалили вдавленные фрагменты костей черепа, а также остановили кровотечение из поврежденных сосудов. В течение нескольких часов хирургам удалось собрать череп пострадавшего по частям.

К настоящему моменту состояние мужчины удалось стабилизировать. В данный момент угрозы для его жизни нет.

Ранее врачи Детской городской клинической больницы № 9 имени Г. Н. Сперанского спасли 1,5-годовалую девочку, которая подавилась конфетой с орехом. Ребенка с хрипами и кашлем экстренно доставили в медучреждение.

Медики провели исследования и заметили, что куски раздробленного плода разлетелись по организму девочки. Врачи решили сперва промыть те места, где находились куски ореха, а после специальным инструментом аккуратно извлечь части инородного предмета из тканей. Через неделю после проведенного хирургического вмешательства ребенок был выписан домой.

