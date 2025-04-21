Врачи в Подмосковье спасли подростка с шестью пальцами на ноге

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Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы спасли ребенка, у которого было выявлено шесть пальцев на ноге. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу подмосковного министерства здравоохранения.

15-летний подросток обратился в медучреждение, так как эта патология доставляла ребенку дискомфорт, в том числе во время подбора обуви. Врачи провели обследование и решили провести мальчику реконструктивную операцию, удалив шестой палец на ноге.

"Подростку создано анатомически верное строение стопы и предупрежден физический дискомфорт, от которого он ежедневно страдал", – отметила врач – травматолог-ортопед МОДКТОБ Джамиля Кукуева.

По ее словам, функциональность стопы подростка в скором времени восстановится, а последствия патологии исчезнут. На данный момент пациент готовится к выписке.

Ранее врачи детского клинического центра имени Рошаля спасли 10-летнего пациента, который случайно разбил стекло. Из-за этого ему в глаз попал осколок стекла. Это привело к "разрезу роговицы, выпадению части внутриглазных оболочек и радужки, а также смещению зрачка".

Юного пациента оперативно отправили в операционную, где с помощью микрохирургических инструментов реконструировали пространство между роговицей и радужкой, ушили роговицу, закрыли раны глазного яблока и промыли их антибиотиками.

Медикам удалось сохранить зрение ребенку. Мальчика уже выписали, и он чувствует себя хорошо.

