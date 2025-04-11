Подмосковные врачи удалили подростку 14 лишних зубов

Фото: телеграм-канал "Детский центр им. Рошаля"

Врачи подмосковного детского клинического центра имени Л. М. Рошаля удалили 15-летнему мальчику 14 лишних зубов, сообщила пресс-служба организации.

Юноша поступил в детский центр из-за неправильного прикуса. В ходе обследования медики обнаружили у него лишние зубы. Именно эта патология и мешала нормальному формированию прикуса, а также замедляла рост средних зубов.

"Пациент был госпитализирован в отделение челюстно-лицевой хирургии, где ему провели операцию по удалению зубов", – рассказали в центре.

В настоящий момент подросток готовится к выписке. После полного восстановления ему предстоит пройти курс лечения у ортодонта для окончательного формирования прикуса.

Ранее врачи Детской городской клинической больницы № 9 имени Г. Н. Сперанского спасли 1,5-годовалую девочку, которая подавилась конфетой с орехом. Один из кусков ореха закрыл просвет главного правого бронха, а остальные фрагменты плода оказались в бронхах. Через неделю после проведенного хирургического вмешательства ребенка выписали домой.

