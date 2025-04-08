В Подмосковье спасли мужчину с "переломом висельника"

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Медики Видновской клинической больницы спасли мужчину со смертельно опасным "переломом висельника" (перелом верхнешейного отдела позвоночника. – Прим. ред.), передает пресс-служба подмосковного Минздрава.

В приемное отделение 64-летнего местного жителя доставила бригада скорой помощи в тяжелом состоянии. В медучреждении выяснилось, что травма была получена дома после падения. Пациент также жаловался на головокружение, дезориентацию, слабость и онемение конечностей. Более того, сами врачи выявили у него замедленность психических реакций.

Уже после проведения обследований врачи диагностировали нестабильный оскольчатый перелом второго позвонка со смещением и сдавлением спинного мозга.

Как рассказал врач-нейрохирург Сергей Шипилин, в большинстве случаев такая травма приводит к серьезной потере трудоспособности, а в самых тяжелых случаях – к смерти.

"Однако оперативное хирургическое вмешательство позволило вернуть пациента к полной двигательной активности с незначительными ограничениями в движении шеей", – добавил он.

В ходе операции врачам необходимо было вернуть на место смещенные позвонки и закрепить их с обеих сторон с помощью специальных винтов и фиксаторов. Также им предстояло провести ламинэктомию первого позвонка, удалив его часть, чтобы создать дополнительное пространство и уменьшить давление на спинной мозг и нервные структуры.

Как отмечают специалисты, хирургическое вмешательство на шейном отделе позвоночника представляет собой сложный и трудоемкий процесс.

Тем не менее оно прошло успешно, благодаря чему на сегодняшний день мужчину выписали домой с хорошим самочувствием. Однако в ближайшее время его ждет курс реабилитации.

Ранее врачи Долгопрудненской больницы спасли 26-летнего мужчину, успешно удалив у него доброкачественную опухоль на шее, вызванную аномалией развития жаберных щелей. Новообразование на шее пациента было покрыто капсулой, а внутри образовалась жидкость.

По данным медиков, такие доброкачественные опухоли появляются из-за нарушений эмбрионального развития. После операции мужчину выписали через несколько дней, а фрагменты образования были отправлены на гистологическое исследование.

