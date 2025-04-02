Московские врачи спасли 1,5-годовалую девочку, подавившуюся конфетой с орехом

Фото: департамент здравоохранения Москвы

Врачи Детской городской клинической больницы № 9 имени Г. Н. Сперанского спасли 1,5-годовалую девочку, которая подавилась конфетой с орехом. Об этом Москве 24 рассказали в столичном департаменте здравоохранения.

Ребенка с хрипами и кашлем экстренно доставили в медучреждение. Медики провели исследования и заметили, что куски раздробленного плода разлетелись по организму девочки: одна часть размером 2 миллиметра закрыла просвет главного правого бронха, а остальные находились в бронхах второго и третьего порядка.

"В этом случае сложность заключалась в том, что кусочки ореха плотно засели в слизистых бронха из-за отека тканей. Сразу щипцами их невозможно было зацепить", – объяснил заведующий хирургическим отделением № 2 Алексей Цапкин.

Именно поэтому врачи решили сперва промыть те места, где находились куски ореха. Это необходимо было для того, чтобы под давлением потока жидкости сдвинуть части плода. После хирурги специальным инструментом аккуратно извлекли части инородного предмета из тканей.

Через неделю после проведенного хирургического вмешательства ребенок был выписан домой.

Врачи порекомендовали не давать детям, которые еще не достигли трехлетнего возраста, орехи, так как они могут спровоцировать у ребенка аллергию. Кроме того, малыши могут подавиться или вдохнуть этот сухой плод.

В случае если ребенок подавился, следует незамедлительно вызвать скорую помощь и не пытаться накормить или напоить ребенка, или самостоятельно пробовать вытащить инородное тело. Если ребенок вдруг начал откашливаться, давиться, и появилось обильное слюноотделение – срочно обратитесь в больницу.

О других случаях спасения пациентов столичными врачами можно узнать в телеграм-канале Депздрава.

Ранее врачи Городской клинической больницы имени М. П. Кончаловского спасли мужчину с подковообразной почкой, а также с пупочной и паховой грыжей. В лоханке правой части почки медики также обнаружили камень, который мог привести к серьезным последствиям.

Сперва врачи провели лапароскопическую операцию по устранению грыж, а через пару месяцев пациенту удалили камень. Уже через три дня после операции мужчина был выписан из больницы. Медикам удалось полностью сохранить функцию почки.

