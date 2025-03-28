Подмосковные врачи спасли ребенка с редким египетским паразитом

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Врачи Раменской больницы вылечили вернувшегося с отдыха в Египте пятилетнего ребенка, у которого обнаружили редкий вид паразита – анкилостому. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного Минздрава.

По данным ведомства, в медучреждение мальчик поступил с высокой температурой, слабостью, болью в животе и высыпанием на коже. При обследовании медики выявили у пациента воспаление аппендикса, гнойный выпот в брюшной полости и отечность подвздошной кишки.

Хирурги удалили аппендикс и провели его гистологический анализ, рассказал заведующий детским хирургическим отделением больницы Владимир Хабалов. По его словам, в просвете аппендикса нашли анкилостому – паразитарную инфекцию, редкий вид глистов.

Специалист пояснил, что в организм паразиты попадают во время заглатывания или через кожу. Опасность была в том, что этот вид круглых червей поражает ЖКТ и легкие. При отсутствии лечения заражение могло бы закончиться летальным исходом, подчеркнул Хабалов.

Операция прошла успешно, после терапии ребенок снова стал активным, также к нему вернулся аппетит. В настоящее время он выписан домой.

Ранее врачи ДКЦ имени Рошаля спасли 17-летнего подростка со сложным переломом локтевого сустава. Мальчик получил травму на горнолыжном курорте в Сочи, где ему наложили гипс и рекомендовали обратиться к специалистам.

Подмосковные медики в ходе операции соединяли все костные отломки и фиксировали их в правильном положении с помощью металлической пластины. Позднее ее удалят и мальчик сможет шевелить рукой без ограничений.