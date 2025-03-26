Подмосковные врачи спасли подростка с тяжелой травмой руки

Фото: телеграм-канал "Детский центр им. Рошаля"

Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли 17-летнего подростка, у которого был выявлен сложный перелом локтевого сустава. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу подмосковного Минздрава.

В ведомстве рассказали, что мальчик получил травмы на горнолыжном курорте в Сочи. Ему сразу оказали первую помощь, наложили гипс и посоветовали обратиться к специалистам. В результате подмосковные медики после осмотра подростка приняли решение сделать операцию.

Врачи в течение двух часов проводили подростку репозицию, то есть соединяли все костные отломки и фиксировали их в правильном положении с помощью металлической пластины.

Сейчас мальчик уже выписан домой. Через полгода ему удалят пластину и он сможет шевелить рукой без ограничений.

Ранее врачи Долгопрудненской больницы спасли 42-летнюю женщину, у которой в носу застрял кусок угля. Пациентка практически не могла дышать, также у нее наблюдались обильные выделения из носа и неприятный запах.

В результате врачи провели операцию и вытащили по частям уголь. Сама женщина не могла вспомнить, как предмет попал ей в нос. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, ее отправили на амбулаторное лечение.

