В Иркутске врачи исправили мальчику ступню с 8 пальцами

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В Иркутске врачи исправили ступню семимесячному мальчику, который родился с восемью пальцами на ноге. Об этом сообщила пресс-служба Ивано-Матренинской детской клинической больницы.

Ребенок родился с полидактилией, то есть с добавочными пальцами. При этом у мальчика было увеличено число плюсневых костей, что могло бы привести к нарушению строения стопы.

"Было принято решение удалять сверхкомплектные фаланги и плюсневые кости, начиная с 2-го, а затем 3-го и 4-го пальцев", – отметил травматолог-ортопед Илья Зеленин.

Он добавил, что решение приняли с учетом специфики кровоснабжения стопы. Кроме того, такой подход помог сохранить функциональность ноги и восстановить ее естественные размеры без чрезмерного повреждения тканей.

Проведение операции осложнялось тем, что после нее на коже мог остаться рубец, из-за которого образовалась бы деформация стопы. Поэтому сотрудники отделения травматологии и ортопедии медицинского учреждения провели кожную пластику.

"Операция сложная, перевязки проводят каждый день. В любом случае малыш останется под наблюдением врачей еще долго. Сейчас ребенку семь месяцев, как раз летом он сможет сделать свои первые шаги", – уточнили в пресс-службе больницы.

Хирургическое вмешательство важно было провести до момента, когда ребенок начнет ходить. К концу первого года жизни стопа должна полностью восстановиться, а кости – занять правильное положение.

Ранее врачи детского клинического центра имени Рошаля извлекли из кишечника двухлетнего мальчика ключ от заводной игрушки. По словам заведующего отделения эндоскопических методов диагностики и лечения Александра Иноземцева, ключ не мог самостоятельно выйти из организма.

Мальчику провели колоноскопию и обнаружили деталь в месте перехода из тонкого кишечника в толстую кишку. С помощью эндоскопической петли врачам удалось захватить и извлечь металлический ключ.