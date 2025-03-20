В Подмосковье врачи спасли ребенка, отравившегося снегом с реагентами

Фото: телеграм-канал "Детский центр им. Рошаля"

Специалисты Детского клинического центра имени Рошаля в Московской области спасли мальчика, отравившегося снегом с химическими реагентами, сообщается в телеграм-канале медицинского учреждения.

После прогулки в детском саду ребенок съел снег, лежавший рядом с дорогой. Через час он пожаловался на боли в животе, а затем потерял сознание. Бригада скорой медицинской помощи экстренно доставила мальчика в Детский клинический центр имени Рошаля.

Согласно анализу, в крови ребенка уровень метгемоглобина составлял 75%, что могло привести к смерти. В связи с этим ему быстро провели переливание крови, благодаря чему уровень метгемоглобина снизился до 7% в течение нескольких часов. В настоящее время мальчик находится в педиатрическом отделении и готовится к выписке.

В начале марта этого года врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии клиники доктора Рошаля спасли 16-летнего подростка от редкого нервно-мышечного заболевания пищевода.

Он обратился в клинику с жалобами на боль в груди, кашель, потерю веса и постоянное чувство "застрявшей еды" в пищеводе. Медики провели обследование и выявили ахалазию кардии.

Ранее врачи инфекционной клинической больницы № 2 спасли 12-летнего мальчика с осложнениями от менингита. У ребенка поднялась температура, которую мать пыталась сбить самостоятельно. После этого женщина заметила на теле подростка сыпь, поэтому решила вызвать скорую помощь.