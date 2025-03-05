Московские врачи спасли мальчика от редкого нервно-мышечного заболевания пищевода

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии клиники доктора Рошаля спасли 16-летнего подростка от редкого нервно-мышечного заболевания пищевода. Об этом сообщает телеграм-канал "Москва 24" со ссылкой на департамент здравоохранения.

Мальчик обратился в клинику с жалобами на боль в груди, кашель, потерю веса и постоянное чувство "застрявшей еды" в пищеводе. Симптомы у подростка, как сообщили в медучреждении, появились еще два года назад и стали со временем развиваться.

Врачи провели обследование и выявили ахалазию кардии – это редкое нервно-мышечное заболевание, при котором происходит отмирание нервных клеток пищевода, отвечающих за перистальтику, открытие клапана и сфинктера между желудком и пищеводом.

Врачи предположили, что это заболевание могло появиться у ребенка из-за сильного стресса. Медики за час сделали пациенту пероральную эндоскопическую миотомию (безоперационная процедура, которая выполняется без разреза какой-либо поверхности человеческого тела. – Прим. ред.): под общим наркозом рассекли мышцы пищевода, восстановив прохождение еды из пищевода в желудок.

Если раньше ребенок не мог глотать пищу, то на следующий день после процедуры он смог употреблять жидкую еду, а через две недели – обычную.

В клинике отметили, что за последние пять лет они спасли около 16 детей с подобной патологией. По их данным, количество таких случаев с каждым годом увеличивается.

Ранее врачи инфекционной клинической больницы № 2 спасли 12-летнего мальчика с осложнениями от менингита. У ребенка изначально поднялась температура, которую мать пыталась сбить самостоятельно. Но когда женщина заметила на теле подростка сыпь, решила вызвать скорую помощь.

Мальчика привезли в больницу в крайне тяжелом состоянии, его пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи выявили у него менингококковую инфекцию. Подростка на протяжении недели лечили в интенсивном режиме. Сейчас он находится дома.

