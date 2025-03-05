Московские врачи спасли ребенка с воспалением сердца и некрозом

Фото: 123RF/somchai20162516

Врачи инфекционной клинической больницы № 2 спасли 12-летнего мальчика с осложнениями от менингита. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе столичного Депздрава.

Как сообщили в ведомстве, у ребенка изначально поднялась температура, которую мать пыталась сбить самостоятельно. Однако женщина после этого заметила на теле подростка сыпь, поэтому решила вызвать скорую помощь.

В департаменте отметили, что инфекция в организме ребенка развивалась очень быстро, так как с первых симптомов до момента госпитализации не прошло и суток. В результате мальчика привезли в больницу в крайне тяжелом состоянии, его пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

После проведенных обследований врачи выявили у ребенка менингококковую инфекцию. Возбудитель заболевания на тот момент уже попал в кровь и начал поражать почти все органы, вызвав менингит, инфекционно-токсический шок, миокардит, отек мозга и пневмонию.

"Была нарушена свертываемость крови, а из-за нарушения микроциркуляции на руках и ногах распространялись некрозы", – добавили в больнице.

Подростка на протяжении недели лечили в интенсивном режиме, а после перевели в детское инфекционное отделение. На данный момент он находится дома в связи с выздоровлением.

Ранее врачи детской больницы имени Сперанского спасли 4-летнего мальчика, подавившегося суповой костью. Инцидент произошел, когда ребенок ел гороховый суп. Сперва медики очистили дыхательные пути от фрагментов пищи, а после с помощью щипцов извлекли кусок кости размером 1 на 1,5 сантиметра.

Врачи отметили, что из-за кашля острая косточка поцарапала слизистую бронха пациента. В связи с этим после извлечения инородного предмета ребенку назначили антибактериальную терапию, а затем выписали домой.

