Подмосковные врачи спасли пациентку с разрывом опухоли почки

Фото: mz.mosreg.ru

Врачи Жуковской больницы спасли 42-летнюю женщину с разрывом доброкачественной опухоли почки. Об этом сообщается на сайте Минздрава Подмосковья.

Пациентка поступила в медучреждение с сильной болью в области живота. Проведенная диагностика выявила у нее разрыв опухоли почки. Как выяснилось, женщина внезапно почувствовала себя плохо во время ужина дома, и муж самостоятельно доставил ее в больницу.

"Пациентку поместили в реанимационное отделение, где стабилизировали ее состояние и подготовили к дальнейшей операции. Вмешательство проводилось через небольшой разрез на руке и длилось более 3 часов, которое проводил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Борис Борисович Гегенава", – рассказал заместитель главврача по хирургии Александр Архаров.

В результате специалисты остановили внутреннее кровотечение, чем сохранили функции почки. После операции женщину поместили в урологическое отделение, где назначали медикаментозное лечение.

В настоящее время пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана домой.

Ранее кардиохирурги Сеченовского университета удалили пациенту опухоль в сердце, размер которой был сопоставим с яблоком. В больнице рассказали, что около полугода назад мужчина получил травму грудной клетки. В ходе дальнейшего обследования по месту жительства было установлено, что за левым предсердием пациента возникло объемное новообразование.

