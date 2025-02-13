Московские врачи удалили женщине миому матки размером с грейпфрут

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Врачи городской клинической больницы имени Ф. И. Иноземцева спасли 44-летнюю женщину с миомой матки, размер которой был сравним с грейпфрутом. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Женщина обратилась в медучреждение с жалобами на боль внизу живота и сильные менструации. Во время обследования врачи нашли у нее миому матки с шеечным расположением узла диаметром 10 сантиметров. Именно эта опухоль, как указали в департаменте, провоцировала боль и кровотечения. Кроме того, она деформировала шейку матки, что могло вызвать проблемы для материнства в будущем.

Медики решили использовать баллонные катетеры, чтобы временно остановить кровоснабжение матки. Благодаря этому врачи смогли удалить миоматозные узлы с минимальной потерей крови. Это также помогло сократить риск осложнений и безопасно прооперировать пациенку, добавила акушер-гинеколог Валентина Димитрова.

Через три дня после успешно проведенной операции женщина была выписана домой.

Ранее врачи городской клинической больницы имени М. П. Кончаловского спасли 78-летнюю женщину с огромной липомой. Пациентка заметила у себя доброкачественную опухоль примерно 20 лет назад. Новообразование со временем стало увеличиваться, достигнув размеров крупного грейпфрута. Когда женщине стало неудобно спать на левом боку, она решила обратиться за помощью к медикам. Хирурги удалили женщине липому всего за 20 минут.