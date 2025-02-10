В Москве врачи успешно удалили женщине редкую аденому

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В городской клинической больнице имени Ерамишанцева врачам удалось удалить женщине аденому паращитовидной железы современным малотравматичным способом – через рот. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Пациентка обратилась в больницу с жалобами на потливость, сонливость, ноющую головную боль, нарушение работы желудочно-кишечного тракта. Врачи обнаружили у нее редкий вид доброкачественной опухоли, вызывающей активное выделение паратиреоидного гормона, основная функция которого заключается в поддержке нормального уровня кальция.

Ракова отметила, что хирурги решили провести операцию с доступом через рот, не нарушая целостность кожных покровов в области шеи. Теперь женщине предстоит амбулаторное наблюдение у врача-эндокринолога.

По словам заммэра, в больнице имени Ерамишанцева активно и практикуют трансоральные операции, то есть хирургические вмешательства с доступом через рот, без крупных разрезов.

"Это позволяет в первую очередь вылечить заболевание и в то же время сократить хирургическую нагрузку на организм пациента, облегчить болевой синдром и реабилитацию, избежать видимых рубцов и шрамов, что не может не оказать положительное влияние на психоэмоциональное состояние пациента", – добавила вице-мэр.

Ранее в Московской области врач детского клинического центра имени Рошаля извлек два магнита из носа пятилетней девочки. Ребенок жаловался на болезненные ощущения в области носа и затрудненное дыхание. Врач во время риноскопии обнаружил в носу ребенка магниты – они притянулись друг к другу через перегородку. С помощью носового крючка врач вытащил предметы, потратив на процедуру три минуты.