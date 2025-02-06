В Подмосковье врач вытащил магниты из носа пятилетней девочки

Фото: телеграм-канал "Детский центр им. Рошаля"

В Московской области врач детского клинического центра имени Рошаля извлек два магнита из носа пятилетней девочки. Об этом сообщается в телеграм-канале медучреждения.

В больницу ребенка привела мама. Девочка жаловалась на болезненные ощущения в области носа и затрудненное дыхание. Врач во время риноскопии обнаружил в носу ребенка магниты – они притянулись друг к другу через перегородку.

С помощью носового крючка врач вытащил предметы, потратив на процедуру три минуты. В больнице отметили, что магниты не успели причинить серьезного вреда слизистой, поскольку находились в носу не более двух часов.

Ранее специалисты детского клинического центра имени Рошаля достали из желудка 16-летнего школьника флешку с домашним заданием по информатике, которую он случайно проглотил. Подросток выполнил работу и загрузил ее на флешку, после чего решил поиграть и начал крутить устройство перед лицом. Именно в этот момент и произошел инцидент.

Между тем врачи Можайской больницы спасли семилетнюю девочку, которая во время игры случайно проглотила двухрублевую монету. Ребенок поступил в медучреждение с жалобой на дискомфорт в животе. В результате обследования выяснилось, что в желудке девочки присутствует круглый металлический предмет. С помощью специального оборудования врачи вытащили монету.