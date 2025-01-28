Подмосковные врачи спасли 7-летнюю девочку, проглотившую двухрублевую монету

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Врачи Можайской больницы спасли семилетнюю девочку, которая во время игры случайно проглотила двухрублевую монету. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.

По данным ведомства, ребенок поступил в медучреждение с жалобой на дискомфорт в животе. В результате обследования выяснилось, что в желудке девочки присутствует круглый металлический предмет. С помощью специального оборудования врачи вытащили монету. Процедура проходила под наркозом и заняла примерно полчаса.

"К счастью, инородное тело недолго находилось в организме девочки и металл не успел повредить пищевод и сам желудок. Дальнейшее лечение ребенку не требуется", – уточнил врач-эндоскопист Камолиддин Давлятов.

Сейчас девочка уже находится дома на амбулаторном лечении.

Ранее в детском медцентре Рошаля в Красногорске врачи спасли мальчика с деталью конструктора "Лего" в легких. Девятилетний ребенок поступил в медучреждение с жалобами на одышку и сильный кашель.

Врачи провели компьютерную томографию, которая выявила деталь "Лего" в промежуточном бронхе мальчика. Ребенок признался, что случайно вдохнул и проглотил деталь во время игры.

