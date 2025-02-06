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06 февраля, 12:40

Город

Московские врачи извлекли из руки мужчины 8 осколков от пластикового подоконника

Фото: департамент здравоохранения Москвы

Врачи Городской клинической больницы имени В. В. Вересаева спасли мужчину с осколками от пластикового подоконника. Об этом сообщили Москве 24 в столичном департаменте здравоохранения.

Восемь осколков вонзились в локоть мужчины, когда он работал на даче с бензопилой. Из-за того, что рана не заживала, пострадавший обратился в медучреждение. Он также жаловался на боль и отек в области левого предплечья.

Врачи сделали рентген и заметили в мягких тканях локтя инородные фрагменты. В связи с этим мужчине сделали операцию, в ходе которой хирурги вытащили восемь осколков размерами 1х0,5 до 5х0,5 сантиметра. Также ему сделали прививку от столбняка и в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

"Своевременное обращение за медицинской помощью при любых травмах или подозрениях на наличие инородных тел в тканях крайне важно для предотвращения возможных осложнений. Берегите свое здоровье и не откладывайте визит к врачу", – заключил врач-хирург больницы Бахадур Бабаев.

Ранее врачи детского клинического центра имени Рошаля достали из желудка 16-летнего школьника флешку с домашним заданием по информатике, которую он случайно проглотил. Подросток решил поиграть с флешкой и начал крутить ее перед лицом. Именно в этот момент и произошло ЧП. В результате операция длилась 15 минут. На следующий день пациента выписали домой.

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