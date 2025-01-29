Столичные врачи спасли семилетнюю девочку с редким пороком развития легких

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Врачи столичной детской больницы имени Г. Н. Сперанского спасли ребенка с редким пороком развития легких. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

Семилетняя девочка была экстренно доставлена в больницу с сатурацией 82–86%. После того как ей сделали рентген, врачи выявили наличие артериовенозной мальформации в нижних долях обоих легких – это редкий врожденный порок развития, который встречается у одного из 12 тысяч человек.

Болезнь предполагает переплетение друг с другом вен и артерий небольшого диаметра, в результате чего возникает "сосудистый клубок". При этом между ними не должно быть соустий, так как в противном случае артериальная кровь может сильнее насыщаться кислородом, в то время как в венозной будет наблюдаться дефицит.

"И в этом случае человек во время дыхания будто выдыхает кислород, сбрасываемый в венозную кровь, а не насыщается им. Организм включает компенсаторные функции и начинает бороться с аномалией, повышая гемоглобин", – рассказали в больнице.

Случай госпитализированной девочки уникален тем, что у нее были поражены обе нижние доли легких. Если это не лечить, то, как утверждают в больнице, все легкое мог опутать "сосудистый клубок". В результате через небольшие отверстия врачи смогли удалить с помощью эндоскопических инструментов пораженный сегмент правого легкого.

В дальнейшем ребенку предстоит обратиться к эндоваскулярным хирургам, которые исправят генетическую аномалию в нижней доле левого легкого. Сейчас девочке намного легче дышать, заключили в медучреждении.

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