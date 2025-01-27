Московские врачи спасли пожилого пациента с редкой патологией аорты

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Врачи Московского многопрофильного научно-клинического центра имени С. П. Боткина провели уникальную гибридную операцию и спасли мужчину с двумя крупными аневризмами аорты, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сердечно-сосудистые заболевания становятся одной из главных причин смертности во всем мире, напомнила замглавы города. На спасение пациентов с подобными патологиями влияет большое количество факторов. В таких случаях значение имеет квалификация медиков, их четкие и слаженные действия, а также наличие современного диагностического оборудования и возможности применения лучших методик лечения.

За счет масштабной работы, проделанной в Москве по каждому из этих направлений, в настоящий момент в стационарах столицы успешно помогают как пациентам со стандартными заболеваниями, так и больным со сложными и редкими патологиями, подчеркнула Ракова, отметив, что подтверждением этого стала операция, которую московские врачи провели 66-летнему мужчине.

"Мужчина поступил сразу с двумя крупными аневризмами аорты – такая патология встречается достаточно редко. В любой момент это могло привести к тяжелейшему кризису. В гибридной операционной наши врачи успешно провели экстренное хирургическое лечение с применением двух различных видов вмешательств – открытого и эндоваскулярного. И уже через неделю мужчину выписали из больницы домой", – поделилась заммэра.

Возникновение одновременно двух крупных аневризм аорты является крайне редким показателем в медицинской практике. В случае с этим пациентом поражение коснулось грудного и брюшного отделов аорты.

Команда сосудистых хирургов отдала предпочтение гибридному подходу, в соответствии с которым на первом этапе они установили протезы в грудном отделе аорты через открытый доступ, а на втором – эндопротез в брюшном отделе аорты, прибегнув к высокотехнологичному эндоваскулярному методу. В дальнейшем врачи убедились в успешном выполнении операции с помощью рентгенологического исследования.

Ранее сотрудники Долгопрудненской больницы спасли 74-летнего мужчину с опухолью на задней стороне шеи. Пациент обратился в медучреждение с жалобами на болезненные ощущения, а также на неудобства при одевании и повороте головы. Во время обследования у него обнаружили огромную доброкачественную липому, которая опасна возможным перерождением в онкозаболевание. В результате двухчасовой операции ему смогли удалить опухоль весом около 1,5 килограмма.

