В Долгопрудном врачи удалили с шеи мужчины опухоль весом около 1,5 кг

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Врачи Долгопрудненской больницы спасли 74-летнего мужчину с опухолью на задней стороне шеи. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.

Мужчина обратился в медучреждение с жалобами на болезненные ощущения, а также на неудобства при одевании и повороте головы. Во время обследования у него обнаружили огромную доброкачественную липому, которая опасна возможным перерождением в онкозаболевание.

Врачи провели двухчасовую операцию, благодаря которой смогли удалить пациенту опухоль весом около 1,5 килограмма.

"Поскольку раневой доступ соответствовал величине новообразования, вмешательство сопровождалась определенной кровопотерей, которая была восполнена", – уточнил завотделением хирургии Долгопрудненской больницы Сергей Лисин.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке.

Ранее хирурги Мытищинской областной больницы спасли 45-летнюю глухонемую женщину, у которой выявили редкую почти 40-сантиметровую опухоль. Она выросла отдельно от внутренних органов и состояла из мышц. По мнению медиков, такие новообразования могут развиваться из зачатков соединительной ткани эмбриона и длительное время себя не проявлять.

