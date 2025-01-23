Подмосковные хирурги удалили женщине 35-сантиметровую опухоль матки

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Хирурги Ногинской больницы удалили пациентке 35-сантиметровую опухоль матки, сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу подмосковного Минздрава.

В ведомстве рассказали, что 44-летняя женщина поступила в гинекологическое отделение медучреждения с жалобами на боль в животе, его увеличение и кровотечение. Во время обследования у нее нашли опухоль матки весом более трех килограммов и диаметром 35 сантиметров.

Пациентка долгое время не обращалась за помощью врачей. Из-за огромных размеров опухоли для спасения женщины провести операцию можно было только открытым способом.

Заведующая отделением Ольга Шафрастова рассказала, что хирурги сделали тотальную гистерэктомию – удаление матки. Новообразование отправили на гистологическое исследование.

"Операции по удалению гигантских опухолей брюшной полости всегда очень сложные. Они непредсказуемы, требуют высокой квалификации хирургов, так как несут высокий риск кровотечения", – добавила она.

В данный момент женщина чувствует себя хорошо и готовится к выписке. По результатам гистологического исследования будет определена тактика лечения.

Ранее хирурги Мытищинской областной больницы спасли 45-летнюю глухонемую женщину, у которой выявили редкую почти 40-сантиметровую опухоль. Она выросла отдельно от внутренних органов и состояла из мышц. По мнению медиков, такие новообразования могут развиваться из зачатков соединительной ткани эмбриона и длительное время себя не проявлять.