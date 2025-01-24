Врачи в Москве помогли расплести пальцы пациентки

Фото: телеграм-канал "ГКБ им. А. К. Ерамишанцева"

Врачи Центра травматологии и ортопедии ГКБ имени А. К. Ерамишанцева помогли пациентке с вальгусной деформацией стоп. У женщины заплелись первый и второй пальцы на ногах, рассказали в телеграм-канале Депздрава Москвы.

В ведомстве отметили, что пациентка жаловалась на болевые ощущения при ходьбе, выпирающий сустав первого пальца, неудобство при подборе обуви и на неэстетический вид ног. Врачи приняли решение о проведении операции, в ходе которой женщине сделали разрезы на внутренней стороне стопы, а также в районе второго пальца. Это позволило восстановить анатомически правильное положение пальцев. Кости стопы были зафиксированы специальными титановыми винтами.



Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Лечащий врач ГКБ имени А. К. Ерамишанцева Александр Карандин рассказал, что эта деформация называется Hallux valgus ("шишка" на стопе) и является достаточно распространенной. По его словам, у пациентки она была III стадии.

"Мы смогли восстановить анатомически правильное положение пальцев: это не только избавило пациентку от болей, но и вернуло красоту ее ногам", – отметил Карандин, добавив, что после операции пациентке было рекомендовано ношение специальных ботинок Барука в течение 6 недель.

Между тем хирурги Мытищинской областной больницы спасли 45-летнюю глухонемую женщину, у которой выявили редкую почти 40-сантиметровую опухоль. Она выросла отдельно от внутренних органов и состояла из мышц. По мнению медиков, такие новообразования могут развиваться из зачатков соединительной ткани эмбриона и длительное время себя не проявлять.