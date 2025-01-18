Московские врачи спасли пациентку, которую в Китае покусала обезьяна

Фото: vk.com/Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ)

Врачи ГКБ имени М.П. Кончаловского спасли пациентку, которую укусила обезьяна в Китае, сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Пострадавшая жительница Зеленограда обратилась в больницу во время новогодних праздников. Она получила травмы во время экскурсии в провинции Хайнань, уточнили в ведомстве.

Медики оперативно промыли ее раны, обработали их и перенаправили женщину в госпиталь на первую вакцинацию. Тем не менее оказанная ей помощь не помогла. Когда пострадавшая возвращалась домой, ее рука покраснела и распухла, в связи с чем она незамедлительно поехала в больницу.

"В случаях укуса животными получить первую помощь и пройти антирабическую вакцинацию от бешенства можно в травматологическом пункте. Именно здесь пострадавшую приняли в экстренном порядке, успокоили, провели осмотр, еще раз тщательно обработали антисептиком и перевязали раны. С учетом начатой в Китае вакцинации медики выполнили вторую прививку, расписали схему дальнейшей антибиотикотерапии и перевязок", – рассказали врачи.

К настоящему моменту у пациентки спал отек, а ее раны начали затягиваться. При этом ей предстоит сделать еще три укола, поскольку курс предполагает прохождение в течение 90 дней. Кроме того, женщина продолжает принимать антибиотики и научилась самостоятельно обрабатывать места укусов и царапин.

В связи с ее травмами пациентке придется на полгода отказаться от алкоголя и три месяца воздерживаться от активных видов спорта, резюмировали в клинике.

Ранее московские врачи провели операцию по удалению из глаза мужчины металлического осколка, который находился за нижним веком около года. Инородное тело врачи обнаружили случайно, когда пациент хотел сделать МРТ, но специалисты увидели "засвет" и прекратили исследование.