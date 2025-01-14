Московские врачи спасли ребенка с врожденными пороками сердца и трахеи

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Московским врачам удалось спасти восьмимесячную девочку, у которой были диагностированы врожденные пороки сердца и трахеи, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

Пациентка из Калининградской области поступила в Детскую городскую клиническую больницу имени Нила Филатова. Для лечения каждого из ее заболеваний нужно было провести высокотехнологичные операции.

По решению консилиума врачей девочке назначили сложную симультанную операцию. Предполагалось, что обе патологии будут вылечены в ходе одного хирургического вмешательства. По отдельности обе операции проводятся московскими медиками регулярно, однако решение об их совмещении принимается крайне редко, указали в столичном Депздраве.

"Ключевыми доводами к выбору данной тактики стали схожие условия выполнения операций – торакальным и сердечно-сосудистым хирургам требовался один и тот же доступ в области грудной клетки, также оба вмешательства необходимо было проводить с использованием аппарата искусственного кровообращения", – пояснили представители ведомства.

Так, на первом этапе операции кардиохирурги провели лечение порока сердца, а на втором – торакальные хирурги прооперировали трахею, проведя коррекцию стеноза. В общей сложности гибридная операция заняла около восьми часов. На протяжении всего этого времени за состоянием пациентки наблюдали анестезиологи-реаниматологи и перфузиологи. В итоге врачам удалось провести операцию успешно.

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