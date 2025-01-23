Врачи в Подмосковье спасли девушку, проглотившую зубную щетку

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Врачи Детского клинического центра имени Рошаля в Красногорске достали из желудка 16-летней девушки зубную щетку. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области.

Пациентка поступила с жалобами на боль в верхней части желудка и тошноту. Диагностика показала, что причиной этому стала находящаяся в желудке зубная щетка, которую девушка случайно проглотила.

"Мы извлекли зубную щетку через пищевод, используя специальный эндоскопический инструмент "Корзина Дормиа". Операция проводилась под наркозом. Она длилась 30 минут и прошла успешно", – рассказал заведующий эндоскопическим отделением Александр Иноземцев.

После прооперированную девушку выписали домой.

Ранее в Красногорске врачи спасли мальчика с деталью конструктора "Лего" в легких. Ребенок поступил в медучреждение с жалобами на одышку и сильный кашель. Врачи провели компьютерную томографию, которая выявила деталь "Лего" в промежуточном бронхе мальчика.